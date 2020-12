LIVE | Seuntjens schiet De Graafschap op gelijke hoogte met MVV

De Graafschap ploetert zich door de eerste periode: ‘De onderlinge afstemming moet nog beter’

20 oktober HELMOND - Resultaat is heilig voor De Graafschap in de jacht op promotie naar de eredivisie. De verdiende zege op Helmond Sport (1-2), hoe zwaarbevochten ook, leidt daarom tot vreugde en opluchting bij de Doetinchemse club. Maar het spel laat onder trainer Mike Snoei al weken te wensen over.