LIVE | Voet van keeper Van Gassel voorkomt vroege treffer Van Mieghem

‘Onpasseer­ba­re’ doelman Jurjus blijft bij De Graafschap kalm onder loftuitin­gen

11:27 DOETINCHEM - Hidde Jurjus is de man in vorm bij De Graafschap. De doelman vormt, na jaren vol kommer en kwel, de rots in de branding in de promotiestrijd van de Doetinchemse eerstedivisionist. ,,Het vaderschap heeft mijn carrière een boost gegeven.’’