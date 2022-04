LIVE | Voormalig Superboer Van Mieghem doet De Graafschap pijn en zet FC Volendam op voorsprong

Van een ‘spookver­len­ging’ bij NEC tot dure kookcursus­sen; de bizarre clausule van De Graafschap-spits Hendriks staat niet op zichzelf

DOETINCHEM - Sam Hendriks is op de bank beland bij De Graafschap door een bijzondere clausule in zijn huurovereenkomst. Maar er zijn in het verleden nog veel gekkere contractafspraken gemaakt in voetballand.

6 april