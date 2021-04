LIVE | Vuurwerk buiten het stadion na superstart De Graafschap in promotiekraker tegen Almere City

‘Karakter­ze­ge’ op Go Ahead zorgt voor mentale boost bij De Graafschap: ‘Met beide benen op de grond blijven staan’

11 april DOETINCHEM - De Graafschap is weer een stap dichter bij promotie naar de eredivisie. Met de 1-0 zege in de matige, maar boeiende kraker tegen Go Ahead Eagles heeft de Doetinchemse club de eerste van drie concurrenten in de strijd om plek twee afgeschud. De overwinning op de rivaal uit Deventer, binnengesleept op wilskracht en karakter, zorgt voor een mentale boost op weg naar de ontknoping van het seizoen.