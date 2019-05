‘Lotgenoten’ De Graafschap en Sparta ontlopen elkaar vaak, maar nu wacht een zinderende clash

De Graafschap met El Jebli en Benschop tegen Sparta

24 mei DOETINCHEM - Youssef El Jebli begint zaterdag (20.45 uur) gewoon in de basis bij De Graafschap in het heenduel bij Sparta in de finale van de play-offs voor lijfsbehoud. De aanvallende middenvelder van de Doetinchemse eredivisionist is op tijd hersteld van een lichte knieblessure.