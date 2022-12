Martin Mos: ‘De Graafschap mag best wat aanvallender spelen’

Mos (61) heeft niet het leukste jaar als preses bij De Graafschap achter de rug. De Superboeren spelen in 2022 een anonieme rol in de Keuken Kampioen Divisie. Het was in mei al een hele toer om de play-offs te halen en nu bivakkeert de club uit Doetinchem op een zeer teleurstellende dertiende plaats op de ranglijst. ,,Dat we om rechtstreekse promotie mee zouden doen, had ik voor dit seizoen niet verwacht”, zegt Mos. ,,Wel dat we op een play-off-plek zouden staan. Dit is erg teleurstellend.”