Matig De Graafschap onderuit tegen FC Volendam

UPDATE Streep door competitie­du­el GA Eagles-De Graafschap op 6 september; trainer Mike Snoei baalt

4 augustus DEVENTER - De eerste uitwedstrijd van De Graafschap bij Go Ahead Eagles komend seizoen is van de baan. De gemeente Deventer heeft dinsdag een streep gezet door het treffen. De veiligheid en openbare orde zijn in het geding.