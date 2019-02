Matusiwa trekt boetekleed bij De Graafschap aan na ‘horrortackle’

Hij zucht diep. Hij kijkt weg, de spelerstunnel in. Hij kucht. Dan, met trillende stem, spreekt Azor Matusiwa. ,,Dit is een drama”, stamelt de controleur van De Graafschap. ,,Ik zette de tackle in, maar de bal stuitte vreemd op. Ik vloog het luchtledige in. Het was 100 procent een strafschop. Ik kan er niets anders van maken.”