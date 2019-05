Matusiwa vertrekt naar FC Groningen

Serrarens en Burgzorg in de basis bij De Graafschap in cruciaal duel met SC Cambuur

19:51 DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong gaat vanavond (20.45 uur) vol op de aanval in het cruciale nacompetitieduel met SC Cambuur. Fabian Serrarens, in het heenduel in Leeuwarden (1-1) nog de spits, neemt bij de Doetinchemse eredivisionist op het middenveld de plek over van Javier Vet.