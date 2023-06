Michael Ogubai (39) volgt Ostendorp op als algemeen directeur van De Graafschap

Ogubai was al enige tijd actief bij De Graafschap als manager maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). ,,We zijn absoluut niet over één nacht ijs gegaan”, laat de raad van commissarissen (rvc) van De Graafschap in een persbericht weten. ,,Vanuit de vijftig aanmeldingen zijn we met tien kandidaten uitgebreid het gesprek aangegaan. Dat leidde na twee gespreksronden tot drie potentiële directeuren. Zij hebben een onafhankelijk assessment gedaan om tot een gedegen en objectieve beslissing te komen.”