Mystakidis jaar langer bij De Graafschap

Vitesse tegen De Graafschap in nieuwe beloften­com­pe­ti­tie; NEC tegen Feyenoord

15:12 ZEIST - Vitesse en De Graafschap stuiten komend seizoen op elkaar in de nieuwe beloftencompetitie, die van teams Onder 21 jaar. De Gelderse clubs zijn ingedeeld in een divisie met acht teams. NEC zit met O21 in de andere poule, met onder meer Feyenoord.