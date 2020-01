Mystakidis op weg naar De Graafschap

Jubileum­goal van Seuntjens is goud waard voor De Graafschap: ‘Ma-xi-maal genieten’

11 januari DOETINCHEM - Ralf Seuntjens heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn carrière. De spits en aanvoerder van De Graafschap maakte in het uiterst moeizame thuisduel met Jong FC Utrecht (2–1 zege) zijn honderdste doelpunt in de eerste divisie.