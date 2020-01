Mystakidis wil de sirtaki dansen bij De Graafschap

Of hij ooit gehoord heeft van Kostas Dedeletakis? Enigszins verbaasd schudt Giannis Mystakidis zijn hoofd als hij wordt gevraagd naar zijn – enige – Griekse voorganger bij De Graafschap. ,,Ik dacht dat ík de eerste Griek in het shirt van De Graafschap zou worden’’, zegt de voetballer.



Mystakidis heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van het seizoen bij de Doetinchemse eerstedivisionist. Hij is na een zesdaagse proefperiode transfervrij overgekomen van de Griekse topclub PAOK Saloniki.



Dat er bij de naam van Dedeletakis niet meteen een belletje gaat rinkelen, is niet zo vreemd. De oud-spits geldt als een van de grootste miskleunen in de transfergeschiedenis van De Graafschap. Dedeletakis kwam in de zomer van 2000 over van OFI Kreta en speelde in competitieverband welgeteld vijf minuten, in een thuisduel met Feyenoord (2-3 nederlaag).