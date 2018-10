Narsingh staat met handdoek om pers te woord na gouden invalbeurt bij De Graafschap

Het was een even opmerkelijk als ongebruikelijk beeld: met een handdoek om zijn middel stond Narsingh (30) de pers te woord. Daarboven droeg de rechtsbuiten een blauwe colbert. Die bijzondere combinatie kwam hem op de nodige grappen te staan, niet in de laatste plaats van passerende ploeggenoten. ,,Waarom doe ik dit?’’, vroeg hij zich af na de zoveelste opmerking.



De aanvaller van de Doetinchemse eredivisionist werd na zijn succesvolle invalbeurt tegen Excelsior – Narsingh maakte na rust de 2-1 en gaf de assist op de 3-1 – door de perschef onder de douche vandaan getrokken voor een live-interview bij FOX Sports. Daarna wachtte hem nog een rijtje media. ,,Ik wist niet dat ik me meteen moest melden’’, verontschuldigde de invaller zich. ,,Ach, de reden dat hier ik sta, is in ieder geval positief.’’