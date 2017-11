NEC is De Graafschap de baas in Gelderse topper

NEC schudde met de zege De Graafschap van zich af in de promotiestrijd. De voorsprong liep op tot negen punten. De vreugde werd na afloop nog groter. Fortuna Sittard en Telstar, de nummers drie en vier, verloren ook en zagen de achterstand oplopen naar zeven punten.

De 11.228 toeschouwers zorgden voor een fantastische entourage op De Vijverberg. Zij zagen De Graafschap vol opportunisme beginnen, maar dat NEC na tien minuten de openingstreffer in de schoot geworpen kreeg. Arnaut Groeneveld had vrije doortocht na een knullige glijpartij van Myenty Abena: 0-1. De rechtsback van de thuisploeg raakte bij zijn val zwaar geblesseerd aan zijn onderbeen en ging per brancard van het veld.