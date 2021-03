Niet alle duels in eerste divisie meer live op televisie; De Graafschap en NEC willen zelf zendtijd inkopen

In de eerste, tweede en derde periode zond ESPN, het voormalige FOX Sports, alle duels rechtstreeks uit. Op die manier konden supporters hun club toch aan het werk zien, ondanks dat zij niet of nauwelijks welkom waren in de stadions. De kosten werden in de derde periode gezamenlijk gedragen door ESPN, de KNVB en een deel van de clubs. De wedstrijden werden gespeeld van vrijdag tot en met dinsdag.