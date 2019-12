Nieuwe dreun voor De Graafschap: 2-2 bij FC Den Bosch

Basisren­tree lonkt voor Nijland bij De Graafschap

5 december DOETINCHEM - Stef Nijland keert vrijdagavond in het uitduel bij FC Den Bosch (20.00 uur) mogelijk terug in de basis bij De Graafschap. De schaduwspits is een serieuze optie nu Gregor Breinburg nog altijd met rugklachten kampt.