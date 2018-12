Nieuwpoort kijkt in de spiegel na ‘oliedomme’ rode kaart

Oliedom

,,Het was een oliedomme overtreding. Door die rode kaart hebben wij de wedstrijd verloren, ik benadeelde de ploeg’’, zei de schuldbewuste verdediger na afloop. ,,Het was onnodig, vooral op de plek waar het gebeurde. Ik probeerde de bal met een sliding te onderscheppen, maar ik ging er te fel in. Toen ik hem op zijn voet raakte, wist ik al genoeg.’’

Nieuwpoort reageerde desondanks verontwaardigd toen scheidsrechter Martin van den Kerkhof hem van het veld stuurde. ,,Omdat ik voor de bal ging. Maar natuurlijk was de kaart terecht. Ik wilde mijn tegenstander niet raken, maar ik was te laat en zat ernaast. Ik kan het niet goedpraten.’’



Nieuwpoort, die voor de vierde keer in de basis stond sinds zijn langdurige hamstringblessure, vreesde voor een schorsing van meerdere duels. ,,Het was een verschrikkelijke avond. De ploeg heeft het met tien man nog lange tijd volgehouden, maar het was niet genoeg.’’