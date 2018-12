Nieuwpoort voor drie duels geschorst bij De Graafschap

De Graafschap nog dieper in de put na nederlaag tegen concurrent PEC Zwolle

1 december DOETINCHEM - De Graafschap is zaterdagavond tegen een nieuwe domper aangelopen. De Doetinchemse eredivisionist verloor in een tranentrekker op De Vijverberg met 0-2 van concurrent PEC Zwolle en zag de zorgen in de degradatiestrijd flink toenemen. De Graafschap eindigde het duel met tien man door een vroege rode kaart van Lars Nieuwpoort.