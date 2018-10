Nijland in basis bij De Graafschap in bekerduel met oude club PEC Zwolle

De Graafschap-trai­ner De Jong: We hebben voor rust gemazzeld

27 oktober DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong erkende zaterdagavond na de ruime zege op Excelsior (4-1) direct dat de uitslag heel anders had kunnen uitvallen. ,,In de eerste helft hadden we het heel lastig en hebben we gemazzeld.”