Nijland junior wil senior opnieuw pijn doen

Hans en Stef Nijland hebben wekelijks meerdere keren contact. De gesprekken tussen vader en zoon gaan voornamelijk over voetbal. Over gespeelde wedstrijden, over de ontwikkelingen bij hun club. Ze hebben weinig geheimen voor elkaar. Maar in aanloop naar de ontmoeting tussen De Graafschap en FC Groningen, zaterdagavond op De Vijverberg, laten ze elkaar even met rust.