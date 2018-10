Nijland lijkt basisplaats kwijt bij De Graafschap

Hiddink blij met China: 'Stop als ik seniel ben'

16 oktober ARNHEM - Guus Hiddink geniet van zijn avontuur in China. De Achterhoekse wereldburger wil het olympisch team van het Aziatische land naar de Spelen van 2020 van Tokio leiden. Met een oefenwedstrijd tegen Vitesse is de campagne begonnen. ,,We hebben een lange weg te gaan”, zegt hij.