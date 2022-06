Officieel: Kaak keert na vijf jaar terug bij De Graafschap

Promotie­droom De Graafschap spat uiteen na defensief broddel­werk tegen FC Eindhoven

EINDHOVEN - De promotiedroom van De Graafschap is uiteengespat. Door de pijnlijke nederlaag van vrijdagavond bij FC Eindhoven (3-1) is de Doetinchemse club gestrand in de eerste ronde van de play-offs. De eerstedivisionist wacht na een teleurstellend seizoen een grote verbouwing.

