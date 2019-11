‘Onpasseerbare’ doelman Jurjus blijft bij De Graafschap kalm onder loftuitingen

Of hij bezig is aan het beste seizoen van zijn loopbaan? Jurjus (25) haalt zijn schouders op. Het antwoord op de vraag is bijzaak, zegt hij. ,,Dat ik mezelf heb teruggeknokt naar dit niveau, dát maakt mij trots. Of ik beter ben dan ooit, vind ik minder belangrijk’’, zegt de doelman van De Graafschap in aanloop naar het uitduel van vanavond bij Helmond Sport.