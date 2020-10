Ontlading bij De Graafschap na bekerstunt tegen FC Twente: ‘Misschien hadden we dit ook wel even nodig’

video Marley Ibrahim in het spoor van vader Ali: ‘Van die hakbal tegen Ajax’

13 oktober ARNHEM – Als profvoetballer zwierf Ali Ibrahim (51) bijna vijftien jaar over de wereld. Het leverde een schat aan ervaring en mooie herinneringen op. Ibrahim leek volledig tot rust gekomen In Nederland, maar een volgende trip staat in de planning. Een terugkeer als oefenmeester naar geboorteland Ghana.