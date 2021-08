Ontluisterend begin voor De Graafschap

De verwachtingen waren bij De Graafschap, dat vorig seizoen promotie naar de eredivisie op miraculeuze wijze misliep, hooggespannen na de voorbereiding onder de nieuwe trainer Reinier Robbemond. Daarin werd aardig gevoetbald in de oefenduels en geen enkele keer verloren. Alleen was de grote vraag wat daarvan de waarde was, want de tegenstand was over het algemeen bijzonder pover.



Tegen Roda JC bleek in de beginfase al dat de Limburgers van een ander kaliber waren en ook dat trainer Jurgen Streppel zijn huiswerk goed gedaan had. Van het prima positiespel in de voorbereiding kwam bij De Graafschap nu heel weinig terecht. De gasten uit Kerkrade zetten of de Achterhoekers vast óf hielden de ruimtes heel klein.