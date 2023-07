Onverwachte Hoek twee jaar langer shirtsponsor De Graafschap

De voetbalclub noemt de samenwerking logisch: ‘De Graafschap vertegenwoordigt de regio – ook landelijk – met trots en trekt met succes spelers aan van buiten de Achterhoek. Precies zoals ook Onverwachte Hoek mensen vanuit heel Nederland wil overtuigen en helpen de stap naar een carrière in de Achterhoek te zetten’.

Enkele voorbeelden van spelers die bij De Graafschap hebben gevoetbald en in de Achterhoek zijn gebleven zijn René Bot, Richard Roelofsen en Cor Pijtsman. Ook voormalig trainer Rob McDonald van De Graafschap is blijven hangen in de regio en woont nu in Stokkum.

‘Grotere aantrekkingskracht van onze regio’

Zowel De Graafschap als de organisatie achter Onverwachte Hoek is erg blij met de samenwerking en de verlenging daarvan. ,,Wie het over de Achterhoek heeft, spreekt al snel over onze club, ons stadion en onze trouwe achterban. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat deze samenwerking zorgt voor een nog grotere aantrekkingskracht van onze regio”, zegt Michael Ogubai, algemeen directeur van De Graafschap.

Onverwachte Hoek is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, de gemeentes en maatschappelijke organisaties, verenigd in 8RHK Ambassadeurs waarbij in totaal 45 partijen zijn betrokken.

,,Met deze verlenging zetten we in op nog meer scoorkans in het winnen van nieuwe Achterhoekers voor werken en wonen in onze mooie regio vol innovatieve bedrijven”, zegt Mark Boumans, voorzitter van de 8RHK Ambassadeurs.

Behalve de plek op de borst van het shirt, uit de samenwerking zich ook in een eigen Onverwachte Hoek-ruimte in stadion De Vijverberg en evenementen rond thuis- en uitwedstrijden.

De Graafschap moet de nieuwe tenues van kledingleverancier Robey nog presenteren.