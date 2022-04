Ook Hake en Jonker in beeld bij De Graafschap; dit zijn de vier kandidaten voor de trainerspost

De Graafschap is ook in gesprek met Adrie Poldervaart. De boerenzoon uit het Zuid-Hollandse Oudenhoorn, nu nog assistent-trainer bij FC Groningen, lijkt voorlopig de grootste kanshebber voor de vacante trainerspositie. Maar ook Jan Vreman, nu aan het roer bij de Doetinchemse club als vervanger van de ontslagen Reinier Robbemond, is een topkandidaat.