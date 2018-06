Ook Van de Pavert keert terug bij De Graafschap

'WI-J KOMT ALTIED WEER TERUG #Eredivisie De Graafschap gefeliciteerd!', twitterde Van de Pavert al in mei, nadat zijn oude club De Graafschap via de play-offs was gepromoveerd naar de eredivisie.

Van de Pavert kreeg onlangs bij PEC Zwolle, waar hij nog een contract had tot medio 2019, te horen dat hij niet meer in de plannen van het eerste elftal voorkwam. De verdediger kon ook op belangstelling van NEC en een club uit de Italiaanse Serie B rekenen, maar koos voor een terugkeer naar De Graafschap. De Doetinchemmer groeide op bij de Superboeren en speelde er zes seizoenen in de hoofdmacht. In de zomer van 2016 maakte Van de Pavert de overstap naar PEC Zwolle. In zijn eerste jaar in Overijssel kwam hij tot 23 competitieduels, afgelopen seizoen voetbalde hij op huurbasis voor NEC.