Op kraambezoek in de enorme villa van Alexander Büttner: ‘Ik zit perfect hier, 50 meter verder groeide ik op’

‘Beul’ Jordy Thomassen wil promotie­feest van De Graafschap verstieren: ‘Weet hoe het voelt op lege Vijverberg te scoren’

12 mei DOETINCHEM/HELMOND - Jordy Thomassen kan vanavond tegen De Graafschap een sleutelrol opeisen bij de apotheose van het seizoen. De spits van Helmond Sport, in 2016 in een spookduel de Beul van de Doetinchemse club, is niet van plan mee te werken aan een promotiefeest. De ex-Superboer aast op sportieve revanche.