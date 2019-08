Open dag van De Graafschap: ‘Clubliefde kent geen divisie’

In actie

Het seizoen in de eredivisie mag dan dit weekend al van start zijn gegaan, de eerste divisie trapt komend weekend pas af. Deze zondag is voor de Superboeren dan ook de ideale gelegenheid om de deuren te openen voor de supporters. Zij kunnen hun ploeg aan het eind van de middag ook in actie zien tijdens de oefenwedstrijd tegen het Spaanse Osasuna. Tot die supporters behoren ook Igmar de Keizer (14) uit Halle, Yorn Berendsen (13) uit Halle en Gert-Jan Maalderink (13) uit Zelhem. Ook zij gaan op handtekeningenjacht. Dat ze hier zo vroeg mogelijk binnen wilden zijn, heeft echter een andere reden. ,,Wij willen graag FIFA spelen met één van de E-sporters van De Graafschap”, verklaart Igmar.

E-sporter

Niet veel later zitten ze in een tentje achterop het terrein met een spelcontroller in hun handen klaar voor Manchester City tegen Paris Saint Germain. Igmar speelt samen met E-sporter Mike Boesveld (18) uit Gaanderen tegen zijn vrienden Gert-Jan en Yorn. Tot hun grote vreugde weten die laatste twee de wedstrijd met 2-1 te winnen.



Aan de andere kant van de parkeerplaats is het direct druk bij de kraam waar de shirtjes voor het nieuwe seizoen te koop zijn. Tonny en Maria Luttikholt uit Zieuwent hebben een thuis- en een uitshirt weten te bemachtigen. Ze zijn voor hun 18-jarige kleinzoon Wessel.



Hij is zelf op vakantie en dus zijn z’n opa en oma naar Doetinchem komen fietsen. ,,De wedstrijd is vrijdag al en dan wil hij het shirt graag aan”, verklaart zijn oma Maria. ,,En het is er mooi weer voor toch?”