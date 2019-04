Opluchting bij De Graafschap na verzetten speelronde 33, Vitesse zit nu met een ‘groot gat’

Quote Er staat meer druk op het duel en er zullen meer mensen naar de stad komen ,,Wij zijn blij met deze oplossing’’, zegt Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap. ,,Voor ons was het heel belangrijk om van die vrijdagmiddag af te komen. Dat zou voor ons een gruwelscenario zijn.’’



De KNVB wilde aanvankelijk het affiche De Graafschap-Ajax verplaatsen naar vrijdag 26 april. Dat leidde tot hevig verzet bij de Doetinchemse club. ,,Voetbal speel je voor de supporters’’, zegt Ostendorp. ,,Maar ook op sportief en organisatorisch vlak zagen we het niet zitten. Het veiligheidsaspect maakte voetballen op vrijdag echt onmogelijk.’’



De clubs moeten de plannen nog wel bespreken met de gemeenten en politie. Ostendorp is optimistisch. ,,Voor Doetinchem lijkt het een haalbare oplossing. Ik heb tijdens het overleg al even contact gehad met de gemeente. We gaan de mogelijkheden de komende dagen verkennen. Maar op voorhand levert het geen ‘nee’ op.’’

Saillant detail: de kans is groot dat Ajax het kampioenschap kan veroveren in Doetinchem. In 2016 verspeelden de Amsterdammers op de slotdag de titel op De Vijverberg met een 1-1 gelijkspel. Na afloop van het duel liep het buiten het stadion uit de hand.



Ostendorp beaamt dat de sportieve belangen extra druk met zich meebrengen. ,,Er staat meer druk op het duel en er zullen meer mensen naar de stad komen. Wij gaan ons de komende dagen over dit vraagstuk buigen.’’

Vitesse: gat van 18 dagen

Volledig scherm ,,Het is niet anders’’, zegt Vitesse-trainer Leonid Sloetski. ,,Iedereen wist dat een oplossing moeilijk zou worden.’’ © BSR Agency Vitesse heeft nu wat lege plekken in de agenda. De club moet een gat van achttien dagen gaan opvullen. Dat is voor de technische staf in Arnhem de belangrijkste conclusie, nu het speelschema in de eredivisie wordt omgegooid. ,,We moeten een nieuw programma opstellen”, reageert coach Leonid Sloetski desgevraagd. ,,De invulling gaan we de komende dagen met de coachingstaf bespreken.”



Vitesse voetbalt in het komende paasweekeinde tweemaal. Zaterdag volgt de confrontatie met PEC Zwolle, dinsdag 23 april wacht dan Ajax in de Arena. Daarna heeft de Arnhemse club tot 12 mei geen competitie-verplichting. Die zondag volgt het thuisduel met De Graafschap. Immers, tussendoor wordt in Nederland eerst de bekerfinale afgewerkt (5 mei).

,,Het is een groot gat, maar dit is de uitkomst van de gesprekken van de clubs met de KNVB”, verklaart Sloetski. ,,Het is niet anders. Iedereen wist dat een oplossing moeilijk zou worden.”



Sloetski heeft zo’n rigoureuze competitie-wijziging nog nooit meegemaakt. ,,In Rusland zou dit helemaal moeilijk worden, want daar is de winterstop twee maanden. Dan moet vervolgens de competitie strak worden afgewerkt.” Russen gaan in zo’n geval op trainingskamp. ,,Maar dat gaat bij Vitesse nu niet op”, stelt Sloetski. ,,De spelers zullen enkele dagen vrij krijgen. Ik weet niet hoeveel. Een trainingskamp zit er in niet in. Daar hebben we het budget niet voor.”

NEC: heel andere zorgen