Opnieuw forse geldboete voor De Graafschap na vuurwerkactie bij NEC

‘Seun of God’ wil nu NAC Breda een blauwtje laten lopen met De Graafschap

21 oktober DOETINCHEM - NAC-De Graafschap is een topper in de eerste divisie. Maar het is ook de wedstrijd van Ralf Seuntjens. De spits en aanvoerder van De Graafschap heeft nog een appeltje te schillen met de club uit ‘zijn’ Breda.