Owusu en Schuurman in de basis bij De Graafschap; Tutuarima haakt af

DOETINCHEM - Leeroy Owusu en Jesse Schuurman starten vrijdag in de basis bij De Graafschap in de eerste wedstrijd van het seizoen in de eerste divisie tegen Cambuur Leeuwarden (aanvang 20.00 uur op De Vijverberg).

Owusu genoot in de voorbereiding lange tijd niet de voorkeur van de nieuwe trainer Mike Snoei, die vond dat de rechtsback niet alles gaf op de trainingen. In de oefenwedstrijd tegen het Spaanse Osasuna, afgelopen zondag, gaf Snoei nog de voorkeur aan Jasper van Heertum. ,,Maar de focus bij Leeroy ligt nu weer 100 procent op De Graafschap", aldus Snoei. ,,Ik heb hem deze week zien trainen en dat is een verschil van dag en nacht met de periode daarvoor.”

Op het middenveld sneuvelt Stef Nijland, die in de voorbereiding bijna alles speelde. Omdat Youssef El Jebli nog steeds geen transfer heeft gemaakt, start die tegen Cambuur als aanvallende middenvelder. Hij wordt geflankeerd door Gregor Breinburg en Jesse Schuurman, die in juni overkwam van Jong Vitesse. Schuurman krijgt ook de voorkeur boven Javier Vet.

Geen Tutuarima

Na de training dacht trainer Snoei nog te kunnen beschikken over linksback Jordy Tutuarima, maar die kreeg opnieuw last van zijn rug. Hij wordt vervangen door Roland Baas, in de zomer overgekomen van Go Ahead Eagles.

,,We hebben echt een heel sterke selectie", vertelde Snoei donderdagmiddag na de laatste training. ,,Ik heb al een paar keer geroepen dat we kampioen willen worden. Veel mensen keken me raar aan, maar inmiddels zijn we bij de bookmakers ook de favoriet.”