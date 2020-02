Owusu verruilt De Graafschap voor Willem II

De Graafschap-trai­ner Snoei na kansenfes­ti­val in Eindhoven: ‘Dit voelt als een nederlaag’

1 februari EINDHOVEN - Doodziek was hij ervan. De Graafschap-trainer Mike Snoei kon vrijdagavond kort na het onnodige gelijkspel bij FC Eindhoven (1-1) nog maar moeilijk bevatten dat zijn ploeg kostbare punten had verspeeld in de strijd om promotie naar de eredivisie.