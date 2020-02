Periodetitel smaakt naar meer voor ‘Seun of God’ en De Graafschap

Met een triomfantelijke glimlach stapte Ralf Seuntjens na afloop de catacomben van De Vijverberg in. De gemoedstoestand van de ‘Seun of God’ stond in schril contrast met zijn stemming na de eerdere ontmoeting met het Alkmaarse beloftenteam (2-1 nederlaag).



,,Een verschil van dag en nacht”, erkende de spits en aanvoerder van De Graafschap lachend.



Terug naar 25 november 2019. Op een kille herfstavond in Wijdewormer incasseerde Seuntjens & Co tegen Jong AZ de eerste - en voorlopig laatste - competitienederlaag. Na afloop liet de captain zijn emoties voor de camera's van FOX Sports de vrije loop, waarbij hij zijn ploeggenoten geenszins spaarde.