Persoonlijke fouten doen De Graafschap de das om bij Willem II

De Graafschap-trai­ner De Jong stelt besluit over toekomst uit

5 maart DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong schuift het besluit over zijn toekomst voor zich uit. De Friese coach is bij de Doetinchemse eredivisionist in gesprek over een contractverlenging voor een jaar, maar zegt nu te twijfelen over een langer verblijf.