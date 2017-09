Pijnlijk verlies De Graafschap tegen MVV

DOETINCHEM - De Graafschap heeft vrijdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in eigen huis tegen MVV (1-2) en is na vier duels in de eerste divisie slechts een grauwe middenmoter.

Na vier wedstrijden staat de teller al op zeven verliespunten voor de Doetinchemmers en dat strookt totaal niet met de ambities. De nederlaag tegen MVV hadden de Superboeren volledig aan zichzelf te wijten. De ploeg miste, zonder goed te spelen, namelijk een karrenvracht aan kansen.

Bij De Graafschap had Youssef El Jebli als aanvallende middenvelder de voorkeur gekregen boven Fabian Serrarens en verving Robert Klaasen de geschorste Tim Receveur. Met het ‘nieuwe’ middenveld hadden de Superboeren in de openingsfase geen enkele grip op MVV. De Maastrichtenaren kwamen in de 23ste minuut ook nog eens op voorsprong toen doelman Filip Bednarek een schot van Marvin Ogunjimi in eigen doel werkte.

Een paar minuten later werd de wedstrijd voor tien minuten onderbroken door arbiter Van den Kerkhof omdat MVV-supporters vuurwerk op het veld gooiden. Die gedwongen pauze deed De Graafschap goed, want de ploeg van trainer Henk de Jong kwam beter voor de dag in de laatste twintig minuten van de eerste helft. Spits Anthony van den Hurk was tweemaal dichtbij de gelijkmaker, maar stuitte een keer op doelman Michael Verrips en schoot ook in kansrijke positie naast. Aan de andere kant moest Bednarek zich strekken bij een bekeken lob van ex-Graafschapper Dean Koolhof.

Zes minuten na rust stond Koolhof aan de basis van de 0-2. De Duivenaar legde een hoekschop panklaar op het hoofd van Samy Mmaee: 0-2. De Jong reageerde meteen door spits Sjoerd Ars voor El Jebli te brengen. Ars was in de 63ste minuut dicht bij de aansluitingstreffer, maar de kopbal van de Didammer ging rakelings naast. Ook Van den Hurk kwam daarna twee keer in kansrijke positie, maar de bal ging er niet in.

In de slotfase werd het toch nog spannend. Met een vlammend schot zorgde Mark Diemers in de 87ste minuut voor de 1-2, maar verder lieten de Limburgers het niet meer komen.

De Graafschap-MVV 1-2 (0-1). 23. 0-1 (e.d.) Bednarek, 51. 0-2 Mmaee, 87. 1-2 Diemers.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof.

Gele kaart: Van den Hurk (De Graafschap), Schroijen, Ippel, Nijs , Janssens (MVV)

Aantal toeschouwers: 8.023.