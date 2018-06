Pikante laatste thuiswedstrijd voor De Graafschap tegen Ajax

De wedstrijd is pikant, omdat De Graafschap in 2016 de Amsterdammers met een 1-1 gelijkspel van de landstitel af hield. Het was de laatste speeldag en bij winst zou Ajax kampioen zijn, maar door de gelijkmaker van Bryan Smeets miste Ajax de titel en werd PSV kampioen. De Graafschap degradeerde alsnog via de nacompetitie, maar keert komend seizoen terug in de eredivisie.



Na die terugkeer werd de Doetinchemse club via Twitter gefeliciteerd door Ajax, dat de wedstrijd uit 2016 nog niet was vergeten. 'We kunnen onze borst weer natmaken!', schreef de club. De Graafschap bleek daarna voorspellende gaven te bezitten. 'Volgend jaar laatste wedstrijd bij ons doen?', schreef de club als antwoord.



Die 'wens' is nu dus ingewilligd. Overigens speelt zowel De Graafschap als Ajax daarna nog een wedstrijd: de Amsterdammers spelen een week later nog thuis tegen FC Utrecht, terwijl De Graafschap dan de Gelderse derby uit tegen Vitesse speelt.



De Doetinchemmers openen het seizoen op zondag 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.



Bekijk hier het volledige conceptprogramma eredivisie seizoen 2018/19.