Poldervaart baalt na gemiste kans tegen Heracles Almelo: ‘Wederom bewezen dat we prima kunnen voetballen’

De Graafschap was in voetballend opzicht minimaal gelijkwaardig aan Heracles Almelo. De bezoekers trokken tot twee keer toe een achterstand recht, maar verloren uiteindelijk door kinderlijke fouten van de koploper van de Keuken Kampioen divisie, die dankzij de zege de eerste periodetitel veroverde.

,,Het is extra frustrerend dat je door eigen fouten verliest”, zei Poldervaart. ,,De jongens zeiden in de kleedkamer ook tegen elkaar dat ze prima hebben gespeeld, maar wel een resultaat hadden moeten pakken. Ik heb ze een compliment gegeven voor de strijd die ze hebben geleverd en de manier waarop ze Heracles voetballend hebben bedwongen.”

Voorafgaand aan alle tegendoelpunten ging er behoorlijk wat mis aan de kant van De Graafschap. Bij de 1-0 mocht Emil Hansson vogelvrij de bal binnenwerken, bij de 2-1 leed Joel Valencia slordig balverlies en bij de 3-2 kon Thomas Bruns ook helemaal vrij binnenkoppen, al deed hij dat ook op schitterende wijze.

Volwassenheid

,,We hebben niet zoveel kansen weggegeven, maar zo’n beetje al hun kansen waren ook goals”, vertelde Poldervaart. ,,Dat doet pijn. We hebben meer gecreëerd en hadden meer balbezit dan de nummer één van de competitie. Maar we missen nog een stukje volwassenheid in het verdedigen. Dat moet beter.”

De Graafschap kon door de nederlaag de 2-0-zege van vorige week op Jong AZ geen passend vervolg geven en zakte naar de negentiende plaats. De club treft volgende week in eigen huis de nummer laatst Jong FC Utrecht en stuit daarna op veel andere clubs uit het rechterrijtje.

,,Het is niet leuk om negentiende te staan, maar we hebben vandaag wederom bewezen dat we prima kunnen voetballen”, aldus Poldervaart. ,,Als ons voetbal apathisch en initiatiefloos was geweest, dan had ik mezelf achter de oren moeten krabben. Maar ik heb een strijdend team gezien waar ik trots op ben. Alleen jammer dat we niet beloond worden.”

,,We kunnen prima wedijveren met clubs uit het linkerrijtje. Details maken in dit soort wedstrijden het verschil. Wij hadden voor de 2-1 zelf op 1-2 moeten komen via Neghli, die de bal goed voor had moeten geven op Önal. Dat soort dingen bepalen of je negentiende staat of een stuk hoger op de ranglijst. We moeten van deze wedstrijd leren en de goede momenten meenemen.”