Poldervaart blij dat De Graafschap zich niet laat verrassen: ‘We zijn een ronde verder en dat is prima’

RIJNSBURG - De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart is blij dat zijn ploeg door is naar de tweede ronde van de KNVB-beker. De Doetinchemse club worstelde zich langs amateurclub Rijnsburgse Boys: 1-3.

Er was in de eerste helft geen vuiltje aan de lucht voor De Graafschap tegen Rijnsburgse Boys. De bezoekers hadden de controle en stonden halverwege op een 0-1-voorsprong via Danzell Gravenberch. Na rust kwam De Graafschap alsnog in de problemen. Na de 0-2 van Anis Yadir kwam Rijnsburgse Boys nog bijna terug tot 2-2. Diep in de blessuretijd maakte Camiel Neghli de 1-3.

,,Over de eerste helft ben ik best tevreden”, zei Poldervaart. ,,Rijnsburg hield de boel achterin dicht, maar wij bleven goed het geduld houden. We kwamen drie keer alleen voor de keeper en dan moet je vaker scoren dan één keer. In de tweede helft veranderde het wedstrijdbeeld plotseling, maar dat is ook voetbal.”

,,Onlangs stond Ajax, een van de beste ploegen van Nederland, met 0-3 voor tegen FC Volendam en geven ze die marge nog bijna weg, omdat ze bij wijze van spreken opeens niet meer wisten hoe ze een bal naar voren moesten spelen. Laten wij niet denken dat we Manchester City zijn. We zijn een ronde verder en dat is prima. Ik heb een paar andere uitslagen van vandaag gezien en dan mag je blij zijn dat je zelf in de volgende ronde staat.”

Wijzigingen

Poldervaart wijzigde zijn opstelling flink tegen Rijnsburgse Boys. Ten opzichte van het duel met Jong FC Utrecht verschenen er vijf andere namen aan de aftrap. Hidde Jurjus, Alexander Büttner, Siem de Jong, Philip Brittijn en Neghli zaten op de bank. Yadir en Mees Bakker debuteerden en verder kregen Xandro Schenk, Jesse Schuurman en Hicham Acheffay weer eens een kans.

,,Ik heb de opstelling gemaakt puur op basis van fysieke gesteldheid”, vertelde Poldervaart. ,,Ik heb voor Bakker op doel gekozen, omdat als er wat met Jurjus gebeurt, ik ook moet weten hoe Bakker onder druk presteert. Hij heeft het prima gedaan. Brittijn heb ik rust gegeven, omdat hij al heel veel wedstrijden heeft gespeeld. Zo waren er nog wat jongens met lichte klachten. En we moeten over drie dagen weer aan de bak.”

Poldervaart had naast Bakker ook lovende woorden over voor Yadir. De pas zeventienjarige middenvelder speelde een volwassen wedstrijd en bekroonde zijn optreden met een doelpunt. Hij schoot hard in de korte hoek na een hoekschop.

,,Ik heb Yadir zaterdag in actie gezien tegen Koninklijke HFC en toen had hij een paar stevige middenvelders om zich heen lopen. En Yadir past nog net in het camerabeeld. Met zijn beweging en diepte floepte hij steeds mooi tussen zijn tegenstanders door. Ook hij heeft het prima gedaan en het is hartstikke fijn voor hem dat hij meteen scoort.”