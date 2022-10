Poldervaart blij met zege, maar kritisch op tweede helft De Graafschap: ‘Duidelijk dat het beter moet’

DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart is blij met de 2-0-zege op TOP Oss. De Zuid-Hollander is minder te spreken over de tweede helft van zijn ploeg.

De Graafschap kwam al snel op voorsprong door een benutte strafschop van Danzell Gravenberch en miste in de eerste helft een aantal grote kansen. De Superboeren zakten na rust ver weg, maar maakten in de blessuretijd nog wel de 2-0 dankzij een doelpunt van invaller Hicham Acheffay.

,,We hebben een heel goede eerste helft gespeeld waarin we een grotere voorsprong hadden moeten nemen”, zei Poldervaart. ,,In de tweede helft werden we slordiger en was de energie minder. Daar waren ook de spelers na afloop kritisch over, maar ze zeiden ook: we hebben thuis nu drie keer op rij gewonnen en zijn drie punten rijker. Zo is het.”

De Graafschap creëerde in de tweede helft nog maar weinig kansen en ontsnapte na een uur zelfs aan de gelijkmaker. Jearl Margaritha had de bal voor het inschieten, maar hij had te veel bedenktijd nodig, waardoor Rio Hillen de mogelijkheid kreeg om een tegengoal te voorkomen met een sliding.

,,Het is duidelijk dat het beter moet dan wat we in de tweede helft hebben laten zien, want anders roep je het onheil misschien over jezelf af. Het is heel lastig te verklaren waarom we zo’n terugval kennen in een wedstrijd. Je kan in de KKD ook bijna niet verwachten dat je geen kans weggeeft en de tegenstander negentig minuten op een hoop speelt.”

,,We hebben wel karakter getoond. Hillen greep fantastisch in bij die kans van Margaritha en is twaalf keer bedankt door Jurjus, Benschop liep letterlijk en figuurlijk de plaggen uit het veld tijdens zijn invalbeurt, Haen en Schenk gaven zonder morren alles voor het team in de paar minuten die ze kregen, Acheffay viel goed in. Dat doet me deugd.”