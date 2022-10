Poldervaart: ‘Dit voelt als 2 verliespunten’

,,ADO heeft uit de laatste 6 wedstrijden 11 punten gehaald en soms met goed voetbal, dus op zich is een gelijkspel dan niet slecht", aldus Poldervaart die met De Graafschap zakte naar plek 18 in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Maar het voelt toch als twee verliespunten, omdat ik het gevoel had dat we na rust de wedstrijd in handen hadden.”

Na de 1-2 van Önal wisselde Poldervaart verdedigend om zo de zege over de streep te trekken. Dat lukte niet. ,,Waar het aan ligt? Misschien is het angst of maakten we de juiste keuzes niet", zei Poldervaart. ,,De spelers zaten na afloop met het hoofd tussen de benen en dat zegt wel iets. Anderzijds hebben we uit de laatste drie wedstrijden (Jong AZ, bekerduel bij Rijnsburgse Boys en ADO zeven punten gehaald. Dat is niet slecht.”