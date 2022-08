Poldervaart maakt excuses aan meegereisde De Graafschap-fans na afstraffing tegen Jong Ajax

Poldervaart liep na het laatste fluitsignaal net als de rest van de technische staf en de spelers naar het uitvak om de 101 supporters van De Graafschap te bedanken en sprak vervolgens zelf een groepje toe aan de rand van het veld.

,,Ik heb ze bedankt voor hun komst en sorry gezegd voor de uitslag”, zei Poldervaart. ,,Die mensen zaten na hun werk uren in de auto en dan laten wij dit zien. Het is een pijnlijke avond geworden, vrijdag tegen FC Dordrecht zullen we er weer moeten staan.”

Poldervaart was niet te spreken over wat De Graafschap met name in verdedigend opzicht liet zien tegen Jong Ajax. De Superboeren hielden tot aan de zeventigste minuut gelijke tred met de Amsterdamse beloften, maar konden het daarna niet meer belopen.

,,Ik miste de agressiviteit om te verdedigen, in de duels te komen, de voorzetten eruit te halen, schoten te blokken”, vertelde Poldervaart. ,,Daar trainen we specifiek op en dan zie je het toch mis gaan. Daarom is de teleurstelling ook zo groot. Hillen was daarin de uitzondering. Hij veroverde wel ballen.”

De Graafschap leed de derde nederlaag in drie wedstrijden en bungelt onderaan in de Keuken Kampioen divisie. De club kent de slechtste competitiestart in zestig jaar. Alleen in het seizoen 1956-1957 en 1959-1960 was De Graafschap na drie speelrondes nog puntloos in de eerste divisie.

,,We kunnen er niets meer aan veranderen, maar dat we de slechtste competitiestart in zestig jaar beleven is niet echt iets om vrolijk van te worden”, aldus Poldervaart. ,,Maar het heeft geen zin om vergelijkingen te trekken met de afgelopen jaren. We zijn aan iets nieuws begonnen en daar moeten we gewoon mee verder gaan.”

,,Ik heb in de kleedkamer tegen de jongens gezegd dat ze moeten stoppen met elkaar dingen te verwijten en dat ze dat maar tegen mij moeten doen. Iedereen moet een spiegeltje voor zichzelf kopen, daarin kijken en nadenken wat je zelf beter had kunnen doen. Ik hoop dat ze dan zeggen: potverdomme, dit laat ik niet nog een keer gebeuren.”