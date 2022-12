Poldervaart pareert kritiek voorzitter Mos: ‘Als er een wil aanvallen, dan ben ik het’

Preses Mos zei vrijdag in De Gelderlander: ,,Het mag in thuiswedstrijden best wat attractiever. We moeten aanvallender voetballen, meer va-banque spelen. Daar houden de mensen hier in de Achterhoek van. Ze zien liever een ploeg die met veel spektakel met 0-3 verliest, dan voetbal waar ze met gekromde tenen naar zitten kijken. Ik denk dat Poldervaart ook nog moet wennen aan De Graafschap. Maar zoals afgelopen zondag tegen FC Eindhoven (1-2 verlies) dat was geen pretje. Dat voetbal willen de mensen hier niet.”