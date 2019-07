Popovics: bevlogen en emotionele trainer, kleurrijk mens

,,Ik zal altijd opstaan en gaan slapen met voetbal’’, zei Sandor Popovics ooit in een interview. Bijna zijn hele leven stond in het teken van de door hem geliefde sport.



De geboren Hongaar schopte het zelf tot prof en was daarna ruim dertig jaar trainer, van in totaal zeventien verschillende clubs.



De laatste maanden van zijn leven moest hij, geteisterd door de ziekte van Alzheimer, langzaam afscheid nemen van al zijn belevenissen. De oud-trainer van De Graafschap en NEC overleed maandagochtend op 80-jarige leeftijd in een verzorgingstehuis in Roosendaal.

Ontvlucht

Quote Als Sandor écht boos werd, begon hij in het Hongaars te vloeken John Leeuwerik, oud-voetballer De Graafschap Popovics zag op 22 juni 1939 het levenslicht in het Hongaarse Keszthely. Hij werd al snel verliefd op de bal en werd prof bij Újpest FC. Nadat hij in 1960 het communistische Hongarije ontvluchtte, belandde hij na Duitse avonturen in 1963 bij Sparta Rotterdam.



Na zijn actieve carrière liet hij zich tot Nederlander naturaliseren en begon hij in 1970 als trainer bij Quick Den Haag; het begin van een lange, rijke loopbaan.



Popovics was van 1983 tot 1985 trainer bij De Graafschap. Met zijn enorme bevlogenheid en kleurrijke karakter was hij zeer geliefd. Met de Doetinchemse club bereikte hij twee keer de nacompetitie voor promotie.



,,Ik bewaar warme herinneringen aan hem’’, zegt oud-voetballer John Leeuwerik (60). De clubicoon van De Graafschap leerde Popovics kennen als een fanatieke, sociale en emotionele trainer.

Vloeken in het Hongaars

,,Voor ons Achterhoekers was hij best een aparte man, met zijn accent en vreemde houding. Als Sandor écht boos werd, begon hij in het Hongaars te vloeken. Dat zorgde geregeld voor hilariteit. We verstonden er geen reet van, maar wisten wat hij bedoelde.”



Dat Popovics een tikkeltje gestoord kon zijn, beaamt Leeuwerik direct: ,,Als er sneeuw lag en we moesten trainen, was hij de eerste die naar buiten ging om over de grond te rollen. Maar Sandor had ook goede oefenstof en was duidelijk. Dat maakte hem tot een uitstekende trainer.”

Tribuneplek

Quote Hij stond voor attractief voetbal. Je kon altijd met hem lachen, maar ik vond hem geen goede trainer Sije Visser, voormalig aanvoerder van NEC In 1985 stond Popovics met De Graafschap in de nacompetitie tegenover zijn nieuwe club, NEC. Hij nam plaats op de tribune. Het duel eindigde in 0-0 en NEC promoveerde naar de eredivisie.



In een van de eerste gesprekken die Sije Visser (68) toen voerde met zijn nieuwe trainer, waarschuwde de aanvoerder van de Nijmeegse club dat de selectie te weinig kwaliteit had.



,,Ik drong aan op versterkingen. Ik voorspelde dat we anders direct zouden degraderen. ‘Unsinn’, riep hij op zijn bekende, bevlogen wijze. Heb ik direct aangegeven dat het mijn laatste jaar zou worden als prof. Dat ik geen zin meer had om in de eerste divisie te voetballen.’’

Attractief voetbal