Popovics-scenario dreigt voor De Graafschap-trainer De Jong

Sandor Popovics speelde als trainer van De Graafschap in 1985 in de nacompetitie tegen NEC, kort nadat hij een contract had getekend bij de Nijmeegse club. Op aandringen van beide voorzitters nam de Hongaar tijdens de wedstrijd niet plaats in de dug-out maar op de tribune. Het duel eindigde in 0-0, waarmee de Doetinchemmers promotie misliepen en NEC naar de eredivisie ging.

De Jong en Van der Heide komen nu mogelijk voor eenzelfde scenario te staan. Zij keren in de zomer terug als trainersduo van SC Cambuur. Als De Graafschap in de eredivisie als zeventiende eindigt (die kans is groot met nog alleen de thuiswedstrijd tegen Ajax voor de boeg), speelt de Achterhoekse club in de halve finale van de play-offs tegen de winnaar van de clash tussen Cambuur en Almere City FC. Het eerste duel eindigde in 2-2 en dinsdag wacht in Almere de return.