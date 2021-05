Positie van trainer Mike Snoei is onhoudbaar bij De Graafschap na mislopen promotie

De Graafschap-trai­ner Snoei koestert punt bij Cambuur: ‘Als we nu niet promoveren, hebben we niets in de eredivisie te zoeken’

30 april LEEUWARDEN - ,,Als we nu nu niet meer promoveren, dan hebben we niets in de eredivisie te zoeken”, zei De Graafschap-trainer Mike Snoei vrijdagavond na het gelijkspel bij kampioen Cambuur (1-1).