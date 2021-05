Promotiekoorts bij De Graafschap: Superboeren met ‘gezonde spanning’ én fitte selectie naar Jong Ajax

DOETINCHEM - De Graafschap is in de ban van de promotierace. De Doetinchemse club leeft met ‘gezonde spanning’ én een fitte selectie toe naar de uitwedstrijd van vrijdag tegen Jong Ajax (20.00 uur). De Superboeren kunnen met een zege op Amsterdamse bodem de laatste stap naar de eredivisie zetten.

,,Alle spelers zijn fit en beschikbaar”, zegt De Graafschap-trainer Mike Snoei op weg naar het mogelijke promotieduel op De Toekomst. ,,Kleine pijntjes worden nu verzwegen. Iedereen wil erbij zijn.”

De coach uit Didam voelt dat de spanning toeneemt in het Achterhoekse kamp. Snoei voelt zelf ook de promotiekriebels. ,,Gezonde spanning, zoals dat hoort bij zulke wedstrijden. We hebben onszelf in deze uitgangspositie gemanoeuvreerd en moeten onszelf nu belonen. Maar we hebben deze week geen gekke dingen gedaan, proberen zo normaal mogelijk te blijven doen.”

Vier punten voorsprong

De Doetinchemse eerstedivisionist, in het bezit van de tweede promotieplek, heeft twee duels voor het einde van de competitie vier punten voorsprong op Go Ahead Eagles en Almere City. NAC Breda volgt op vijf punten. Slaagt De Graafschap er niet in te winnen van Jong Ajax en blijft de beslissing in de promotierace uit, dan wacht komende woensdag nog een herkansing in de slotwedstrijd op De Vijverberg tegen Helmond Sport.

Maar de Achterhoekers club is er alles aan gelegen het karwei meteen af te maken, verzekert Snoei. ,,Hoe eerder, hoe beter. Hoe ik mij een eventueel promotiefeest voorstel? Daar ben ik nog niet mee bezig. Alle focus ligt op Jong Ajax.”

Strijdplan

Hoewel de opstelling van Jong Ajax nog één grote verrassing is, ligt het strijdplan van De Graafschap klaar. Snoei houdt er rekening mee dat het beloftenteam versterking krijgt van meerdere spelers van de hoofdmacht. ,,Het maakt nogal verschil of Jurgen Ekkelenkamp en Brian Brobbey of meer onervaren jongens tegenover ons staan. Maar ze kunnen allemaal goed voetballen als ze tijd en ruimte krijgen. Dat moeten we dus voorkomen. We moeten er een echte strijd van maken.”

De coach houdt zo goed als zeker vast aan zijn basisteam van de afgelopen weken. Johnatan Opoku vormt daarmee weer het spitsenduo met Daryl van Mieghem.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Heertum, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Schuurman, Verbeek, Lieftink; Van Mieghem, Opoku.