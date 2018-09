Promotiestrijd De Graafschap en 'The Joker' in documentaire

In 'Het geheim van de Superboeren' gaan de makers onder meer op zoek naar de identiteit van 'The Joker', het figuur uit de Batman-films die voortdurend opdook tijdens de promotiestrijd. Zo stond de fan, in het paarse pak en met een wit geschminkt gezicht, in het uitduel bij Almere City FC (1-1) op de boarding van het uitvak. Onder hem hing een spandoek met de tekst 'I'm an agent of chaos'.